Россияне не могут окружить Северодонецк, есть надлом на одном из направлений — Арестович

Оккупационные силы не могут окружить Северодонецк на Луганщине, хотя поспешили заявить, что город якобы уже окружен. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин LIVE».



По его словам, на Северодонецком направлении противник нарвался на украинскую контратаку и артиллерийские удары.



«Там был интересный эпизод, когда они готовились к наступлению, а мы нанесли удар по ним. Это показывает, что они лишились сил и возможностей. Речь об окружении не идет. Только благодаря введению резервов можно решить такую задачу. Но введение резервов — это не скорое дело», — сказал Арестович.



По его словам, оккупанты не смогли улучшить тактическое положение на границе Донецкой и Луганской областей. При этом ВСУ возобновили контроль над Камышевахой.



«Наши контратаковали и отбили Камышеваху. Будем смотреть, но я бы сказал с осторожным оптимизмом, что есть признаки надлома российской группировки на этом направлении. Они снижают темпы и масштабы действий», — отметил Арестович.