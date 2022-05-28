Россияне разбомбили здание кинотеатра в Лисичанске, где раньше прятались люди

Российские силы нанесли авиаудар по зданию кинотеатра в Лисичанске, которое раньше служило укрытием для местных жителей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Орки ищут людей: авиаударом уничтожено здание кинотеатра в Лисичанске. Без жертв. Раньше здесь скрывались от обстрелов лисичане. Все они давно эвакуированы», — отметил Гайдай.



Он подчеркнул, что россияне умышленно бьют по местам, где могут находиться жители, таким образом пытаясь убить как можно больше украинцев.