Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Россияне разбомбили здание кинотеатра в Лисичанске, где раньше прятались люди

28 мая 2022, 21:26

Россияне разбомбили здание кинотеатра в Лисичанске, где раньше прятались люди

Российские силы нанесли авиаудар по зданию кинотеатра в Лисичанске, которое раньше служило укрытием для местных жителей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Орки ищут людей: авиаударом уничтожено здание кинотеатра в Лисичанске. Без жертв. Раньше здесь скрывались от обстрелов лисичане. Все они давно эвакуированы», — отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что россияне умышленно бьют по местам, где могут находиться жители, таким образом пытаясь убить как можно больше украинцев.

Еще по теме

Места
Лисичанск
Прочее
Война обстрелы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:58
ДРГ в гостинице Северодонецка, а Кремль планирует новый штурм Киева. Дайджест НД за день ►
22:42
«ДНР» отнесла Лиман к «администрации» Енакиево
20:45
В «ЛНР» заявили о гибели двух человек при ударе ракетой по поселку Сватово
19:42
«ДНР» угрожает смертной казнью пленным гражданам Британии и Марокко
17:06
Из Мариуполя за сутки в фильтрационный лагерь вывезли 280 человек
16:30
Жителей Крыма принуждают сдавать кровь, а в Симферополе отменили бесплатные медуслуги
14:56
Гайдай опубликовал фотографии разрушенных войсками РФ школ Луганской области
13:56
В Херсоне оккупанты ищут мариупольцев, чтобы вернуть их обратно в город — Андрющенко
10:25
В Мариуполе под завалами здания нашли еще около 70 тел погибших — советник мэра
23:27
В Мариуполе ребенок погиб от взрыва на территории школы
22:55
Славянск без воды и газа, а в Мариуполе — пропаганда на колесах. Дайджест НД за день ►
20:28
«ДНР» заявила о ранении трех жителей Горловки в результате обстрела
16:38
Попытки России раздавать паспорта в оккупации бессмысленны, считает Подоляк
14:38
В Кремле ждут от Украины выполнение требований РФ
13:36
Мариупольцам сообщили, что свое разбитое жилье они будут восстанавливать сами — Андрющенко
все новости
21:45
Сегодня на Донетчине погибли еще два мирных жителя
21:26
Россияне разбомбили здание кинотеатра в Лисичанске, где раньше прятались люди
20:58
Российская авиация сбросила неуправляемые ракеты на приграничный район Сумщины
20:36
Противник понес потери: ВСУ пошли в наступление на юге
19:26
Славянская ТЭС остановлена из-за обстрелов
18:57
В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе
18:35
Дорога простреливается: Как эвакуируют людей с линии фронта на Донетчине
17:58
Макрон и Шольц призвали Путина к прямым переговорам с Зеленским и освобождению 2500 пленных с «Азовстали»
17:27
Вывозят малыми партиями: Оккупанты начали погрузку металлопроката в Мариуполе
16:58
Оккупанты не смогли захватить ни одного метра в Авдеевке и промзоне — глава города
16:29
Энергетики вернули свет в дома 20 тысяч семей в Донецкой области
15:58
США предупреждали за год: Зеленский рассказал, почему не призвал к эвакуации до начала войны
15:35
«ДНР» хочет создать в Мариуполе свой телеканал
14:37
Люди потеряли работу: Почти 3,5 тысячи предприятий на Луганщине остановлены
14:07
Чтобы защитить Одессу: Береговую оборону Украины усилят ракетами «Гарпун»
все новости
ВИДЕО
ДРГ в гостинице Северодонецка, а Кремль планирует новый штурм Киева. Дайджест НД за день ►
28 мая, 00:58
Славянск без воды и газа, а в Мариуполе — пропаганда на колесах. Дайджест НД за день ►
26 мая, 22:55
Обстреляны Краматорск и Покровск. РФ бросила в бой 10 тысяч солдат на Луганщине. Дайджест НД за день ►
25 мая, 23:46

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция