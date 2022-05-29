В Краматорске Славянске, Бахмуте появляется электричество после аварии

В Краматорске, Славянске, Бахмуте и других населенных пунктах Донецкой области появляется электроэнергия после переключения на резервные линии электропередач. Об этом сообщают власти городов.



«Работа еще продолжается, но в домах Краматорска уже загорается свет», — рассказал мэр Краматорска Александр Гончаренко.



Глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях пообещал, что постепенно свет появится во всех микрорайонах громады.



В горсовете Бахмута отмечают, что мощность резервных линий уступает основной. Поэтому власти призвали жителей региона ограничить использование электроприборов большой мощности в домашних сетях, чтобы не производить перегрузки электросетей.