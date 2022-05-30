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Российские силы вошли на окраины Северодонецка, есть жертвы среди горожан

30 мая 2022, 08:57

Российские силы вошли на окраины Северодонецка, есть жертвы среди горожан

Российские войска вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, погибли двое местных жителей, пять ранены. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он добавил, что продолжаются «трудные бои за Северодонецк и Лисичанск». «Враг задействовал все возможное вооружение, применяющее авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага в глубь страны», — рассказал Гайдай.

По его словам, российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из жертв — жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда начался обстрел.

Кроме того, тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного.

Все раненые получили домедицинскую помощь и уже находятся в больницах Донбасса, добавил глава ОВА.

Гайдай добавил, что за 29 мая в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске — 18, во Врубовке — 10 и здание культуры, в Золотом — три, в Нирково, Николаевке, Викторовке — по два.

«Россияне перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве», — рассказал глава области.

По словам Гайдая, за минувшие сутки отражены четырнадцать атак российских сил, уничтожены две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять автомобилей противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа «Куб».

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