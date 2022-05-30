В МВД предлагают разрешить мужчинам покидать страну за официальную плату

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив предложил ввести страховой взнос для мужчин, которые хотят выехать за границу во время военного положения.



Он предположил, что российско-украинская война затянется. Андрусив добавил, что Украине нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат, но, по его словам, вопрос выезда - это не запретить или разрешить, а вопрос как уезжать.



«Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше», — написал он в своем телеграм-канале.

В мае на сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция с предложением отменить запрет для мужчин от 18 до 60 лет выезжать из страны во время военного положения. За нексколько дней она набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч голосов, но Зеленский ее не поддержал, раскритиковав инициативу.