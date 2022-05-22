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Зеленский отреагировал на призыв выпускать мужчин из Украины

22 мая 2022, 18:33

Зеленский отреагировал на призыв выпускать мужчин из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не понимает, к кому обращена петиция об отмене запрета выезда мужчин с территории Украины – к нему или к родителям погибших воинов.

«Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне или к родителям воинов, которые потеряли этих людей из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину, тот или иной регион, область, в большинстве своем, не свой город, где они родились», – сказал он 22 мая на пресс-конференции после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее петиция с предложением отменить запрет для мужчин от 18 до 60 лет на выезд из страны на сайте президента набрала необходимые 25 тысяч голосов.

«Когда сегодня от 50 до 100 людей у нас могут гибнуть на самом сложном направлении, востоке, они защищают нашу державу и независимость… Поэтому, когда обращаются ко мне с петицией, чтобы наши мужчины могли поехать, думаю, это не совсем ко мне петиция», – сказал Зеленский.

Ранее Верховная Рада продлила на 90 дней — до 23 августа — военное положение в Украине, утвердив соответсвующий указ президента Владимира Зеленского.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский объяснил, что военное положение в Украине продлевают сразу на три месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона.

 

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