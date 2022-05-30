США не будут давать Украине ракеты, которые могут достичь России — Байден

США не будут предоставлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден, передает Reuters.



Это уточнение он сделал после того, как появилась информация, что администрация Байдена готовилась отправить в Киев современные ракетные системы большой дальности для борьбы против России.



«Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории России», — заявил Байден журналистам.



Ранее сообщалось, что администрация Байдена склоняется к отправке систем залпового огня MLRS и высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS, в рамках более крупного пакета военной помощи Украине.