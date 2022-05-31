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Пушилин заявил, что «ДНР» «национализирует» оставшиеся в порту Мариуполя суда

31 мая 2022, 09:34

Пушилин заявил, что «ДНР» «национализирует» оставшиеся в порту Мариуполя суда

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что часть судов, оставшихся в морском порту Мариуполя будет «национализирована» и будет переименована. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.

По словам Пушилина, группировка будет транспортировать через порт Мариуполя «различные виды грузов», включая зерно.

Утверждается, что сегодня из порта отправился российский сухогруз «РМ 3» типа «Славутич» груженый металлопрокатом.

По данным советника городского головы Петра Андрющенко, на территории порта в руки оккупантам попали 34 судна.

А на российское судно было загружено 2,5 тысячи тонн рулонной стали и отправилось в порт Ростов-на-Дону.

Ранее советник мэра Петр Андрющено сообщил, что российские военные двое суток грузили для отправки украинский металлопрокат в торговом порту оккупированного Мариуполя.

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