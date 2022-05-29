Россияне воруют украинский металлопрокат через порт Мариуполя

Российские военные уже вторые сутки грузят для отправки украинский металлопрокат в торговом порту оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющено в Telegram.



По его данным, 28 мая при поддержке и сопровождении российских военных в акваторию порта зашло российское грузовое судно типа «река-море» РМ3 класса «Славутич» под российским флагом (порт приписки Ростов-на-Дону). Сейчас его загружают украинской рулонной сталью/металлопрокатом. По предварительным данным чиновника, краденную продукцию россияне отправят в Ростов-на-Дону.



Российские СМИ тем временем подтвердили, что в порт Мариуполя прибыл российский сухогруз. Данная новость подана, как достижение под руководством зашедших в город россиян.



«Возобновление работы порта стало возможным благодаря специалистам Черноморского флота. Вход в гавань был разблокирован от потопленных плавкранов, минная опасность устранена. Порт свободен и с сегодняшнего дня начал свою работу», – говорится в сообщении одного из российских каналов.



О том, что продукция в России будет по факту считаться краденной, пропагандисты не указали в сюжете.