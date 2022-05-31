В Донецкой области под обстрел попали 12 населенных пунктов

Последствия обстрела Донетчины. Фото: полиции

За сутки россияне обстреляли на Донетчине 12 населенных пунктов, есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.



Российские войска нанесли удары по населенным пунктам Авдеевка, Бахмут, Торецк, Николаевка, Славянск, Нью-Йорк, Очеретино, Орловка, Нелеповка, Нетайлово, Травневое, Закотное. Противник вел огонь из авиации, артиллерии, танков, стрелкового оружия.



«Под утро, когда жители спали, оккупанты нанесли авиаудар по центру Славянска, есть погибшие и травмированные», — отметили в полиции.



Разрушения на Донетчине, по данным полиции, получили 26 гражданских объектов: жилые дома, две школы, завод, аммиакопровод, критическая инфраструктура.



На местах обстрелов работали полицейские, правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.