Россия проводит учения с ядерным оружием

Россия проводит учения с использованием автономных пусковых установок стратегических ракетных комплексов «Ярс». В учениях задействованы около 1 тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц техники. Об этом российскому информагентству ТАСС сообщили в Минобороны РФ.



Отмечается, что в Ивановской области России военные Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ отрабатывают боевое патрулирование.



«В Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Тейковского соединения РВСН совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений», — говорится в сообщении.



Также сообщается, что военнослужащим «предстоит отработать вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша до 100 км, организацию маскировки и другие задачи».



«Ярс» — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М».