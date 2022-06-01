Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Два монаха и монахиня погибли в Святогорской лавре от обстрела

01 июня 2022, 23:20

Два монаха и монахиня погибли в Святогорской лавре от обстрела

В Святогорской лавре при обстреле 30 мая погиб священнослужитель, монах и монахиня, сообщает пресс-служба Донецкой епархии Украинской православной церкви.

«30 мая во время боестолкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпусы Святогорской Свято-Успенской Лавры. При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что количество погибших и пострадавших мирян на данный момент неизвестно.

Гибель трех священнослужителей подтвердил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. 

Еще по теме

Места
Святогорск
Прочее
Война Жертвы Святогорская Лавра

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:43
«ДНР»: Ясиновский коксохим в Макеевке попал под обстрел
23:21
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
19:48
Генштаб: Оккупанты заблокировали украинскую мобильную связь почти на всех захваченных территориях
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
16:16
Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе
14:31
«ЛНР»: При обстреле Кременной погиб один человек, еще девять получили ранения
14:03
«ДНР»: В ходе обстрел в Горловке погиб мужчина, есть раненые
13:56
Пенсии для жителей оккупированных территорий: Кому и сколько выплатила «Укрпочта»
13:27
Россия будет признавать дипломы, выданные в учебных заведениях «ДНР»
11:27
В партии «Единая Россия» заявили о планах аннексировать Херсонщину, Запорожье и Донбасс
09:38
Взорвались баллоны: В Луганске горела газовая заправка
09:11
Беженка узнала свои вещи на фото российского танка из Попасной
23:01
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
21:50
На Ясиновском коксохиме в Макеевке – пожар из-за обстрела
16:18
Один сотрудник СММ ОБСЕ уже на свободе. На Донбассе удерживают троих его коллег
все новости
23:43
«ДНР»: Ясиновский коксохим в Макеевке попал под обстрел
23:40
Украина обыграла Шотландию в квалификации чемпионата мира по футболу
23:21
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
23:20
Два монаха и монахиня погибли в Святогорской лавре от обстрела
22:54
Оккупанты два месяца держат в плену 25 водителей-волонтеров на Донетчине
21:57
Оккупировано около 80% Северодонецка, идут бои в городе — глава ОВА
21:36
Сегодня россияне убили еще четырех мирных жителей Донетчины
20:58
Оккупанты готовят наступление на Запорожье — Арестович
20:23
Росармия обстреляла Днепропетровскую область из ракетных комплексов «Торнадо»
19:48
Генштаб: Оккупанты заблокировали украинскую мобильную связь почти на всех захваченных территориях
18:46
В Госдуме заявили, что «референдум» о присоединении «Л-ДНР» и Херсонщины к России может пройти уже в июле
18:14
Зеленский: Украина вернет детей, находящихся в эвакуации за границей, но в безопасную страну
17:59
Энергетики вернули электричество тысяче семей на Донетчине
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
17:20
Россия тратит свои основные военные резервы на Донбассе, считают у Зеленского
все новости
ВИДЕО
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
01 июня, 23:21
Два монаха и монахиня погибли в Святогорской лавре от обстрела
01 июня, 23:20
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
31 мая, 23:01

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция