Два монаха и монахиня погибли в Святогорской лавре от обстрела

В Святогорской лавре при обстреле 30 мая погиб священнослужитель, монах и монахиня, сообщает пресс-служба Донецкой епархии Украинской православной церкви.



«30 мая во время боестолкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпусы Святогорской Свято-Успенской Лавры. При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что количество погибших и пострадавших мирян на данный момент неизвестно.



Гибель трех священнослужителей подтвердил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.