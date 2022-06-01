Сегодня россияне убили еще четырех мирных жителей Донетчины

Сегодня, 1 июня, в результате российских обстрелов на Донетчине погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Он уточнил, что жертвами обстрелов россиян стали жители Соледара, Лимана, поселков Татьяновка и Нью-Йорк.



Еще 9 гражданских получили ранения.



«Сегодня удалось уточнить информацию о трех погибших в Святогорской лавре. Также в Константиновке зарегистрирован один человек, получивший ранение в Луганской области», — сообщил Кириленко.



Он добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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