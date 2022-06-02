Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Войска РФ пытаются избежать бои за Северский Донец — ISW

02 июня 2022, 09:42

Войска РФ пытаются избежать бои за Северский Донец — ISW

Российские войска пытаются избежать необходимости боев за реку Северский Донец в направлении Северодонецка и пытаются продвинуться в Лисичанск с юга и запада. Об этом пишут специалисты аналитического центра Института изучения войны (ISW), отмечая, что успехи войск РФ в реализации этого плана очень ограничены.

Аналитики института сообщают, что российские войска ведут подготовку с целью противодействия украинскому партизанскому движению на оккупированных территориях Луганской области. 

К тому же ISW пишет, что украинское контрнаступление в Херсонской области привлекло внимание российских сил в этом районе, и россияне изо всех сил пытаются обезопасить наземную линию связи, которой угрожали украинцы. Украинские силы провели серию контратак в населенных пунктах на восточном берегу реки Игулец, которые находятся в непосредственной близости от ключевой магистрали, поддерживающей российские силы в регионе. На что в ответ войска РФ разрушили мосты, которые ВСУ использовали во время одной из этих контратак, и другие мосты через реку, чтобы удержать оборону от ожидаемого украинского контрнаступления.

«Украинские силы, вероятно, все еще находятся достаточно близко к шоссе, чтобы помешать его использованию в качестве основного маршрута снабжения, что может подорвать способность русских противостоять украинским контрнаступлениям с севера», — отметили в Институте изучения войны, описывая военную ситуацию в Херсонской области.

В утренней сводке Геншатаба ВСУ сообщалось, что оккупанты на Донецком направлении обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а на Бахмутском направлении войска РФ пытаются взять под контроль Камышеваху. 

Еще по теме

Места
Северодонецк Лисичанск Луганская область Херсонская область
Организации
ISW
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:28
«ДНР» заявила, что украинских пленных могут привлечь к «восстановлению городов»
23:43
«ДНР»: Ясиновский коксохим в Макеевке попал под обстрел
23:21
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
19:48
Генштаб: Оккупанты заблокировали украинскую мобильную связь почти на всех захваченных территориях
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
16:16
Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе
14:31
«ЛНР»: При обстреле Кременной погиб один человек, еще девять получили ранения
14:03
«ДНР»: В ходе обстрел в Горловке погиб мужчина, есть раненые
13:56
Пенсии для жителей оккупированных территорий: Кому и сколько выплатила «Укрпочта»
13:27
Россия будет признавать дипломы, выданные в учебных заведениях «ДНР»
11:27
В партии «Единая Россия» заявили о планах аннексировать Херсонщину, Запорожье и Донбасс
09:38
Взорвались баллоны: В Луганске горела газовая заправка
09:11
Беженка узнала свои вещи на фото российского танка из Попасной
23:01
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
21:50
На Ясиновском коксохиме в Макеевке – пожар из-за обстрела
все новости
11:08
Экс-канцлер Германии Меркель назвала развязанную Россией войну «варварской»
11:02
Словакия поставит в Украину мощные гаубицы
10:35
Российские войска вскоре переключатся на Донецкую область — британская разведка
10:28
«ДНР» заявила, что украинских пленных могут привлечь к «восстановлению городов»
09:47
Ракетный удар по Львовской области: Ранены пять человек, повреждена железная дорога
09:42
Войска РФ пытаются избежать бои за Северский Донец — ISW
09:30
261 ребенок погиб в Украине за время российского вторжения
09:26
Есть раненые и разрушения: Российский самолет нанес ракетные удары по Сумщине
09:04
Войска РФ обстреляли Славянск, в городе нет света
09:01
Украинские артиллеристы уничтожили 2 российских десантных катера — ОК «Юг»
08:39
Российские войска уничтожают промышленность Северодонецка — Гайдай
08:36
Россияне штурмуют Камышеваху — Генштаб ВСУ
08:13
Россияне повредили полсотни домов за сутки в Луганской области
23:43
«ДНР»: Ясиновский коксохим в Макеевке попал под обстрел
23:40
Украина обыграла Шотландию в квалификации чемпионата мира по футболу
все новости
ВИДЕО
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
01 июня, 23:21
Два монаха и монахиня погибли в Святогорской лавре от обстрела
01 июня, 23:20
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
31 мая, 23:01

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция