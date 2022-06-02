Войска РФ пытаются избежать бои за Северский Донец — ISW

Российские войска пытаются избежать необходимости боев за реку Северский Донец в направлении Северодонецка и пытаются продвинуться в Лисичанск с юга и запада. Об этом пишут специалисты аналитического центра Института изучения войны (ISW), отмечая, что успехи войск РФ в реализации этого плана очень ограничены.



Аналитики института сообщают, что российские войска ведут подготовку с целью противодействия украинскому партизанскому движению на оккупированных территориях Луганской области.

К тому же ISW пишет, что украинское контрнаступление в Херсонской области привлекло внимание российских сил в этом районе, и россияне изо всех сил пытаются обезопасить наземную линию связи, которой угрожали украинцы. Украинские силы провели серию контратак в населенных пунктах на восточном берегу реки Игулец, которые находятся в непосредственной близости от ключевой магистрали, поддерживающей российские силы в регионе. На что в ответ войска РФ разрушили мосты, которые ВСУ использовали во время одной из этих контратак, и другие мосты через реку, чтобы удержать оборону от ожидаемого украинского контрнаступления.



«Украинские силы, вероятно, все еще находятся достаточно близко к шоссе, чтобы помешать его использованию в качестве основного маршрута снабжения, что может подорвать способность русских противостоять украинским контрнаступлениям с севера», — отметили в Институте изучения войны, описывая военную ситуацию в Херсонской области.



В утренней сводке Геншатаба ВСУ сообщалось, что оккупанты на Донецком направлении обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а на Бахмутском направлении войска РФ пытаются взять под контроль Камышеваху.