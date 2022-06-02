За сутки в Донецкой области обстреляли 24 сооружения, в том числе Святогорскую лавру

За прошедшие сутки снарядами войск РФ были обстреляны 12 населенных пунктов Донбасса, есть погибшие и раненные. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.



Российские войска били по населенным пунктам – Славянск, Соледар, Бахмут, Авдеевка, Николаевка, Торецк, Святогорск, Татьяновка, Нью-Йорк, Сухая Балка, Очеретино, Карповка. Для обстрела Донецкой области оккупанты использовали РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерию, танкии, стрелковое оружие.



По информации полицейских, разрушения получили 24 гражданских объекта — жилые дома, админздание, два предприятия, Святогорская лавра.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины, задокументированы военные преступления в РФ.

В Донецкой области за прошедшие сутки 7 человек погибли и 10 получили ранения в результате боевых действий, сообщил глава областной администрации Павел Кириленко.



В разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании указывали на планы армии РФ вскоре перейти к наступательным действиям в Донецкой области после захвата большей части Северодонецка.