В «ДНР» заявили о захвате Щурово и продвижении к Святогорску

Российские силы захватили село Щурово в Донецкой области. Об этом сообщил боевик, командир батальона «Восток» группировки «ДНР» Александр Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1».



Украинская сторона информацию о потере Щурово пока не подтверждала и не опровергала.



Также Ходаковский заявил о продвижении к Святогорску.



«Сейчас мы выходим на рубеж Лисичанска, сейчас мы подходим к Святогорску — для нас это принципиальное направление. С этого направления мы будем двигаться в направлении Славянска», — отметил боевик.

Щурово и Святогорск на карте

Он считает, что российским силам удастся замкнуть «достаточно крупную» группировку украинских войск в кольцо, не позволив ее снабжать со стороны основных сил Украины. При этом он признает, что украинские власти предпринимают усилия для того, чтобы усилить эту группировку.



По оценкам Ходаковского, в окружении может оказаться группировка численностью до 5 тысяч украинских военнослужащих.