Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

ВСУ втянули оккупантов в ловушку и «рвут» их в Северодонецке — Арестович

02 июня 2022, 19:29

ВСУ втянули оккупантов в ловушку и «рвут» их в Северодонецке — Арестович

Украинские военные нанесли контрудар по российским силам в Северодонецке и оккупанты ведут бои за то, чтобы удержаться в городе. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в Facebook.

«Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город. Сейчас российское командование пребывает в шоке. Они уже отрапортовали про взятие Северодонецка, когда наши войска нанесли жесткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо — несмотря на их превосходство в авиации и артиллерии. Наши войска проявляют невероятное мужество, а командиры — тактические таланты», — написал Арестович.

По его словам, сейчас в городе идут «очень жесткие бои», и россияне вынуждены бросать все имеющиеся силы на удержание Северодонецка.

«Наши реально рвут сейчас противника, как львы, не смотря на его огневое превосходство. Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло. Битва не окончена», — подчеркнул советник главы ОП.

Читайте также:

ВСУ отодвинули войска РФ с нескольких улиц Северодонецка — Гайдай 

Еще по теме

Места
Северодонецк
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:57
Под Мариуполем обнаружили вторую фильтрационную тюрьму
17:32
В Кремле сейчас не видят возможности провести «референдумы» на оккупированных территориях Украины
16:07
Стали «чиновниками ЛНР»: Пятерым жителям Луганщины грозит до 15 лет тюрьмы
15:26
В оккупированном Новопскове собираются установить памятник Ленину
14:53
В ОВА назвали риски для людей, оставшихся в Мариуполе
12:09
В «ДНР» заявили о захвате Щурово и продвижении к Святогорску
11:53
За сутки — 20 тысяч: Сколько украинцев попали в Россию с начала войны
10:28
«ДНР» заявила, что украинских пленных могут привлечь к «восстановлению городов»
23:43
«ДНР»: Ясиновский коксохим в Макеевке попал под обстрел
23:21
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
19:48
Генштаб: Оккупанты заблокировали украинскую мобильную связь почти на всех захваченных территориях
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
16:16
Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе
14:31
«ЛНР»: При обстреле Кременной погиб один человек, еще девять получили ранения
14:03
«ДНР»: В ходе обстрел в Горловке погиб мужчина, есть раненые
все новости
20:34
В бомбоубежищах под химзаводом «Азот» в Северодонецке укрываются около 800 человек
19:58
Оккупанты продолжают штурмовать Донетчину и Луганщину — сводка Генштаба
19:29
ВСУ втянули оккупантов в ловушку и «рвут» их в Северодонецке — Арестович
18:57
Под Мариуполем обнаружили вторую фильтрационную тюрьму
18:22
Оккупанты обстреляли пожарное подразделение в Святогорске
17:38
Угроза эпидемии: В Азовском море возле Мариуполя начался мор рыбы
17:38
Дело Медведчука о госизмене направили в суд, ему грозит до 15 лет лишения свободы
17:32
В Кремле сейчас не видят возможности провести «референдумы» на оккупированных территориях Украины
16:57
Новый пакет военной помощи: Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты
16:35
На Донетчине энергетики вернули свет в дома 12 тысяч семей и предупредили о рисках
16:07
Стали «чиновниками ЛНР»: Пятерым жителям Луганщины грозит до 15 лет тюрьмы
15:26
В оккупированном Новопскове собираются установить памятник Ленину
15:20
Обстрел Соледара войсками РФ унес жизнь одного человека, двое ранены
14:53
В ОВА назвали риски для людей, оставшихся в Мариуполе
14:22
Россия оккупировала 20% территории Украины, заявил Зеленский
все новости
ВИДЕО
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
01 июня, 23:21
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
31 мая, 23:01
Обстрел центра Донецка и утечка аммиака под Бахмутом. Дайджест НД за день ►
30 мая, 23:27

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция