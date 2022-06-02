ВСУ втянули оккупантов в ловушку и «рвут» их в Северодонецке — Арестович

Украинские военные нанесли контрудар по российским силам в Северодонецке и оккупанты ведут бои за то, чтобы удержаться в городе. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в Facebook.



«Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город. Сейчас российское командование пребывает в шоке. Они уже отрапортовали про взятие Северодонецка, когда наши войска нанесли жесткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо — несмотря на их превосходство в авиации и артиллерии. Наши войска проявляют невероятное мужество, а командиры — тактические таланты», — написал Арестович.



По его словам, сейчас в городе идут «очень жесткие бои», и россияне вынуждены бросать все имеющиеся силы на удержание Северодонецка.



«Наши реально рвут сейчас противника, как львы, не смотря на его огневое превосходство. Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло. Битва не окончена», — подчеркнул советник главы ОП.