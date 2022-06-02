Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

ВСУ отодвинули войска РФ с нескольких улиц Северодонецка — Гайдай

02 июня 2022, 13:02

ВСУ отодвинули войска РФ с нескольких улиц Северодонецка — Гайдай

За ночь войска РФ не преуспели в Северодонецке, а украинские силы проводят контратаки, отодвигая оккупантов на определенных улицах города. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация тяжелая, но контролируемая, несмотря на то, что россияне пытаются прорвать украинскую оборону по всем направлениям на Луганщине. Выйти на Лисичанск, по словам Гайдая, оккупанты пытаются со стороны Золотого и Тошковки, ведут также наступательные действия со стороны Попасной и Камышевахи, и из Белогоровки, чтобы отрезать трассу «Лисичанск-Бахмут».

Также Сергей Гайдай уточнил, что вчера украинским военным удалось взять в плен 6 оккупантов в Северодонецке.

Рассказал глава области и о процессе эвакуации. По его словам, из Северодонецка сейчас не эвакуируют, из Горского вчера, 1 июня, удалось вывезти людей, из Лисичанска эвакуация может возобновится, военные оценивают ситуацию по этому городу.

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что за сутки российскими войсками было повреждено 52 дома в Луганской области

Читайте также:

Войска РФ пытаются избежать бои за Северский Донец — ISW

Еще по теме

Места
Северодонецк Лисичанск Луганская область Горское
Люди
Сергей Гайдай
Прочее
Война Оккупация российская агрессия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:09
В «ДНР» заявили о захвате Щурово и продвижении к Святогорску
11:53
За сутки — 20 тысяч: Сколько украинцев попали в Россию с начала войны
10:28
«ДНР» заявила, что украинских пленных могут привлечь к «восстановлению городов»
23:43
«ДНР»: Ясиновский коксохим в Макеевке попал под обстрел
23:21
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
19:48
Генштаб: Оккупанты заблокировали украинскую мобильную связь почти на всех захваченных территориях
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
16:16
Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе
14:31
«ЛНР»: При обстреле Кременной погиб один человек, еще девять получили ранения
14:03
«ДНР»: В ходе обстрел в Горловке погиб мужчина, есть раненые
13:56
Пенсии для жителей оккупированных территорий: Кому и сколько выплатила «Укрпочта»
13:27
Россия будет признавать дипломы, выданные в учебных заведениях «ДНР»
11:27
В партии «Единая Россия» заявили о планах аннексировать Херсонщину, Запорожье и Донбасс
09:38
Взорвались баллоны: В Луганске горела газовая заправка
09:11
Беженка узнала свои вещи на фото российского танка из Попасной
все новости
13:09
В Донецкой области за сутки 7 человек погибли и 10 были ранены
13:02
ВСУ отодвинули войска РФ с нескольких улиц Северодонецка — Гайдай
12:29
«ЛНР» и «ДНР» сообщили о гибели 173 мирных жителей с начала войны
12:09
В «ДНР» заявили о захвате Щурово и продвижении к Святогорску
11:53
За сутки — 20 тысяч: Сколько украинцев попали в Россию с начала войны
11:08
Экс-канцлер Германии Меркель назвала развязанную Россией войну «варварской»
11:02
Словакия поставит в Украину мощные гаубицы
10:35
Российские войска вскоре переключатся на Донецкую область — британская разведка
10:28
«ДНР» заявила, что украинских пленных могут привлечь к «восстановлению городов»
09:47
Ракетный удар по Львовской области: Ранены пять человек, повреждена железная дорога
09:42
Войска РФ пытаются избежать бои за Северский Донец — ISW
09:30
261 ребенок погиб в Украине за время российского вторжения
09:26
Есть раненые и разрушения: Российский самолет нанес ракетные удары по Сумщине
09:04
Войска РФ обстреляли Славянск, в городе нет света
09:01
Украинские артиллеристы уничтожили 2 российских десантных катера — ОК «Юг»
все новости
ВИДЕО
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
01 июня, 23:21
Два монаха и монахиня погибли в Святогорской лавре от обстрела
01 июня, 23:20
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
31 мая, 23:01

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция