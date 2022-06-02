ВСУ отодвинули войска РФ с нескольких улиц Северодонецка — Гайдай

За ночь войска РФ не преуспели в Северодонецке, а украинские силы проводят контратаки, отодвигая оккупантов на определенных улицах города. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, ситуация тяжелая, но контролируемая, несмотря на то, что россияне пытаются прорвать украинскую оборону по всем направлениям на Луганщине. Выйти на Лисичанск, по словам Гайдая, оккупанты пытаются со стороны Золотого и Тошковки, ведут также наступательные действия со стороны Попасной и Камышевахи, и из Белогоровки, чтобы отрезать трассу «Лисичанск-Бахмут».



Также Сергей Гайдай уточнил, что вчера украинским военным удалось взять в плен 6 оккупантов в Северодонецке.



Рассказал глава области и о процессе эвакуации. По его словам, из Северодонецка сейчас не эвакуируют, из Горского вчера, 1 июня, удалось вывезти людей, из Лисичанска эвакуация может возобновится, военные оценивают ситуацию по этому городу.



Ранее Сергей Гайдай сообщал, что за сутки российскими войсками было повреждено 52 дома в Луганской области.

