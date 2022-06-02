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У Северодонецка есть шансы на быстрое освобождение — глава ОВА

02 июня 2022, 21:31

У Северодонецка есть шансы на быстрое освобождение — глава ОВА

Ситуация в Северодонецке может быстро измениться в пользу украинских вооруженных сил, и город могут освободить уже в скором времени. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Глава области отметил, что Северодонецк имеет все шансы на быстрое освобождение, поскольку ВСУ успешно проводят локальные операции, берут пленных и у них есть все необходимое, чтобы выбить оккупантов из областного центра.

«Всем скептикам: не нужно Северодонецк списывать со счетов. Еще рано. Город держится и, в отличие от Кадырова, я говорю правду. Когда глава Чечни говорит, что кадыровцы полностью захватили Северодонецк, мы приглашаем его сделать соответствующее видео в подтверждение», — сказал Гайдай.

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