«Роскосмос» запустил ракету с флагами «ДНР» и «ЛНР» с «Байконура»

Запуск ракеты. ФОТО: «Роскосмос»

«Роскосмос» запустил ракету «Союз-2.1а», на корпус которой нанесены флаги группировок «ДНР» и «ЛНР», а также надпись «Донбасс», с космодрома «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации.



«С космодрома "Байконур" к Международной космической станции стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" под именем "Донбасс" с грузовым кораблем "ПрогрессМС20". На его борту — более 2,5 тонн различных грузов и материалов для экипажа Международной космической станции», — заявили в «Роскосмосе».



Там уточнили, что корабль везет с собой 599 кг топлива, 420 л воды, 40 кг сжатого азота, а также 1 458 кг различного оборудования и материалов.



В российской госкорпорации также сообщили, что ракета «Донбасс» успешно вывела грузовой корабль в космос, и уже началось причаливание корабля к Международной космической станции.

Обновлено: позже стало известно, что грузовой корабль успешно пристыковался к МКС.