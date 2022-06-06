Дальность стрельбы — до 80 км: Великобритания передаст Украине мощные РСЗО

Великобритания поставит Украине реактивные системы залпового огня M270, способные поражать цели на расстоянии до 50 миль (80 км). Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес, передает Reuters.



«Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии, которую силы Путина использовали без разбора, чтобы разрушить города», — заявил министр обороны Великобритании.



Предоставление РСЗО согласовано с США, поскольку их производит американская компания — и для передачи третьей стороне требуется формальное разрешение Вашингтона.



Украинские войска будут учиться использовать новые пусковые установки в Великобритании.

РСЗО М270. Фото: Reuters