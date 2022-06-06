По Донецкой области оккупанты нанесли 11 ударов ракетами и «Градами»

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: полиции

За сутки на Донетчине оккупанты обстреляли семь населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.



Российские войска били по Авдеевке, Славянску, Дружковке, Краматорску, Часов Яру, Нью-Йорку, Хромово. Зафиксировано 11 ударов ракетами "воздух — земля", реактивными системами залпового огня «Град», артиллерией, танками.



Разрушены 26 гражданских объектов. Повреждены не менее десяти частных домов, многоэтажка, помещение скорой медицинской помощи, завод, сельскохозяйственное предприятие и техника, критическая инфраструктура.



Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.