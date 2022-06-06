«Прошло несколько секунд»: В ОВА пояснили, кто стрелял по Донецку

Российские силы совместно с незаконными вооруженными формированиями обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» подконтрольный группировке «ДНР» Донецк. По оперативным данным украинских военных, прошло всего несколько секунд между залпом и «прилетом». Таким образом, огонь могли вести только вблизи. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«ДНР» обвинила в обстреле ВСУ. Однако местные жители в соцсетях пишут, что видели, как по Донецку велся огонь из оккупированной Макеевки.



«Фейковые публикации или перекручивание информации со стороны псевдореспублик и со стороны РФ — мы уже к этому привыкли. Владею оперативными данными, что от "выхода" РСЗО до "прихода" в оккупированном Донецке прошло несколько секунд. Очевидно, что "работают" где-то поблизости», — сказал Кириленко.



По его словам, восемь лет украинские войска не обстреливали Донецк.



«Я точно знаю, что ВСУ и мы все вместе настроены на то, чтобы победить и уничтожать врага. Но никак не гражданское население», — подчеркнул глава области.