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«Прошло несколько секунд»: В ОВА пояснили, кто стрелял по Донецку

06 июня 2022, 12:05

«Прошло несколько секунд»: В ОВА пояснили, кто стрелял по Донецку

Российские силы совместно с незаконными вооруженными формированиями обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» подконтрольный группировке «ДНР» Донецк. По оперативным данным украинских военных, прошло всего несколько секунд между залпом и «прилетом». Таким образом, огонь могли вести только вблизи. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«ДНР» обвинила в обстреле ВСУ. Однако местные жители в соцсетях пишут, что видели, как по Донецку велся огонь из оккупированной Макеевки.

«Фейковые публикации или перекручивание информации со стороны псевдореспублик и со стороны РФ — мы уже к этому привыкли. Владею оперативными данными, что от "выхода" РСЗО до "прихода" в оккупированном Донецке прошло несколько секунд. Очевидно, что "работают" где-то поблизости», — сказал Кириленко.

По его словам, восемь лет украинские войска не обстреливали Донецк.

«Я точно знаю, что ВСУ и мы все вместе настроены на то, чтобы победить и уничтожать врага. Но никак не гражданское население», — подчеркнул глава области.

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