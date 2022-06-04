Центр Донецка попал под обстрел: более 10 пострадавших

Тринадцать мирных жителей пострадали в результате обстрела Ворошиловского района Донецка. Об этом сообщил «Минздрав» группировки «ДНР».



Среди пострадавших ребенок.



Отмечается, что один пациент находится в тяжелом состоянии, остальные — получили ранения средней тяжести. Трем пострадавшим оказана помощь на месте, остальных — госпитализировали.



«СЦКК ДНР» заявило, что центр Донецка был обстрелян сегодня вечером из реактивных систем залпового огня «Град».

Боевики «ДНР» обвинили в обстреле украинскую армию. В украинском штабе группировки Объединенных сил ситуацию в Донецке пока не комментировали. В целом украинская сторона отрицает, что наносит удары по жилым кварталам неподконтрольной части Донбасса.