Бои за Святогорск и Лавру – что происходит

Российские войска пытаются выйти к Славянску и Краматорску. Для этого они обстреливают несколько городов в Донецкой области: Бахмут, Соледар, Авдеевка, Очеретино, Святогорск и ряд громад. Об этом сообщил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко в эфире всеукраинского телемарафона.



Он отметил, что на территории Святогорской лавры все еще остаются мирные жители, которые скрывались от обстрелов. В частности, это переселенцы, которые потеряли дом еще в 2014 году.



В то же время в группировке «ДНР» заявили о том, что российские военные и незаконные вооруженные формирования уже захватили Святогорскую Лавру и город. В Генеральном штабе Украины о реальной ситуации пока не сообщают.



Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, говоря о Святогорске, отметил, что пока непонятно, насколько сильно войска РФ смогли продвинуться



При этом он прогнозирует, что российским силам удастся захватить город.