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Оккупанты ведут наступление на Славянск и Святогорск — Генштаб ВСУ

06 июня 2022, 09:18

Оккупанты ведут наступление на Славянск и Святогорск — Генштаб ВСУ

Российские войска нанесли ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехово. Продолжаются попытки наступления оккупантов на нескольких направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В целях демонстрации присутствия в приграничных районах противник ведет обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей Украины.

На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы подразделений сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

На Харьковском направлении оккупанты ведут активную оборону. Для сковывания действий сил обороны ведут интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы украинских позиций. Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Базиловки, Кутузовки и Петровского.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточил на продолжении наступления на Славянск. Из артиллерии разного калибра оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулька.

На Донецком направлении подразделения агрессора ведут огонь по украинским позициям вдоль всей линии столкновения.

Также сообщается, что на Лиманском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступление в районе Святогорска. Попытки штурма предпринимаются в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. Боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали украинские войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и др. Россияне продолжают штурмовать Северодонецк.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций украинских подразделений из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горское, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты. Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестовое и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.

На Южнобугском направлении оккупанты вели обстрелы из артиллерии разного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.

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