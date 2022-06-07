В Лисичанске россияне обстреляли рынок и школу, есть раненые. Бои за Северодонецк — в разгаре

Последствия обстрела Лисичанска. Фото: ОВА

В Луганской области россияне обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека, бои за Северодонецк — в разгаре. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1000 квадратных метров. Пламя удалось обуздать только ближе к вечеру. Также разрушения получили учебные заведения города: здание горно-индустриального профессионального колледжа, которое практически выгорело, а также общеобразовательная школа, откуда эвакуировали двух пострадавших», — рассказал Гайдай.



По его словам, еще трое раненых в Лисичанске и Приволье — двое мужчин и женщина, их госпитализировали в лечебные учреждения других регионов.



«Еще утром 6 июня произошел массированный обстрел города Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горское — 11 поврежденных домов», — отметил глава области.



Гайдай добавил, что враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются. Также отражен штурм россиян в направлении Новоахтырки и Воронового. В районе Белогоровки противник использует диверсионно-разведывательные группы.