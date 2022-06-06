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Зеленский объяснил, что будет, если отступить из Северодонецка

06 июня 2022, 17:51

Зеленский объяснил, что будет, если отступить из Северодонецка

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если отойти от Северодонецка, а потом снова наступать, то человеческие потери будут намного больше.

«Что касается Северодонецка. Там осталось 10-15% населения, то что мы понимаем. В Лисичанске приблизительно такая же ситуация… Людей там очень мало, все это на сегодня такие «мертвые города». Поэтому, когда вы ставите вопрос, стоит ли бороться, то нужно понимать за что мы боремся, по Северодонецку. Не лучше ли отойти, так как у нас там лучше позиции. Вы должны также знать, что, если вы отходите на лучшие позиции, что потом вам будет очень дорого возвращаться с точки зрения количества убитых своих людей и количества потерь. Потом будет очень дорого», – сказал Зеленский во время общения с журналистами 6 июня.

Президент подчеркнул, что необходимо знать цену всех своих действий.

«Сейчас стоим и теряем людей, отойдем на лучшие позиции, и если решим наступать – потеряем намного больше», – заявил он.

Зеленский отметил, что решения будут приниматься в зависимости от ситуации, которая будет складываться там в дальнейшем, но отметил, что в случае отступления в дальнейшем необходимо будет иметь в пять раз больше техники для наступления.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные после успешной контратаки и установления контроля над половиной города, были вынуждены вернуться на позиции в промзоне.

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