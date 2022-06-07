В Славянске остается около 24 тысяч жителей

Славянск покинуло более 75% жителей, в городе на сегодня остается около 24 тысяч человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



«Сейчас в Славянске не больше 24 тысяч жителей осталось. Есть проблемы с водообеспечением в северной части области – Славянск, Константиновка, Дружковка, часть Краматорской общины – из-за перебоев с электроснабжением. И люди, понимая это, хоть и поздно, но выезжают», — сказал Кириленко, напомнив, что по состоянию на 2019 год в Славянске проживали около 110 тысяч человек.



Украинские власти не исключают, что оккупанты могут осадить город Славянск.



В сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что на Славянском направлении российские силы сосредотачивают основные усилия на продолжении наступления на Изюм и Славянск, пытается продвинуться в направлении Довгенького и Долины. Отмечалось также, что оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевке в 4 км к востоку от Славянска.