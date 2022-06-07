Россияне пытаются наступать на Северодонецком и Бахмутском направлениях — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска на Донбассе сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Противник вел артобстрелы и нанес авиаудары из самолетов и вертолетов.



Россияне продолжают штурм Северодонецка и несут потери.



На Бахмутском направлении украинские войска успешно отразили наступление в направлениях Нагорного, Берестово, Криничного, Роты. Россияне осуществляют передислокацию подразделений для усиления группировки на направлениях Попасной и Николаевки.



На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел.



На Славянском направлении противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении Довгенького и Долины. Нанес ракетный удар по Николаевке в 4 км к востоку от Славянска. Россияне обстреливают позиции украинских войск в районах Базаловки, Бражковки, Грушувахи. Для корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА.



На Харьковском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей в приграничных районах к северу от Харькова. Он проводит дистанционное минирование местности в направлении наступления украинских войск на Рубежное.



На Южнобужском направлении противник пытается улучшить свое тактическое положение, удерживать занятые рубежи, пополнять боеприпасы и горюче-смазочные материалы.



На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. Для демонстрации присутствия и сковывания сил обороны продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до 3 батальонных тактических групп. С территории РФ произведены минометные обстрелы подразделений украинских войск в районах Ходыно и Большая Писаревка Сумской области.



Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям сил противника в Херсонской области, а самолеты - по складам боеприпасов в Николаевской области. Оккупанты потеряли более 20 человек и до 10 единиц военной техники.



Для восстановления утраченного положения россияне, при поддержке артиллерии и армейской авиации, совершили наступательные действия в направлении Лозово – Белая Криница, успеха не имели. Для уточнения позиций украинских войск вели воздушную разведку БПЛА.



На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. В рамках создания южного оперативного командования, предполагается увеличение численности вооруженных сил республики в Беларуси до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить из технических средств, которые находятся на хранении.



В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».



За прошедшие сутки украинские войска на Донецком и Луганском направлениях отбили 10 атак, уничтожили 1 танк, 3 артиллерийских системы, 2 боевые бронированные машины, 1 автомобиль и 2 склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».