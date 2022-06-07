В Херсонской области оккупанты собираются провести «референдум»

На захваченной оккупантами территории Херсонской области собираются провести «референдум» о вхождении украинского региона в состав России. После «референдума» там хотят провести «выборы». Об этом заявил так называемый «замглавы военно-гражданской администрации» Кирилл Стремоусов, передает российское издание «РИА Новости».



«Мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет, который и представляет представителей народа. Они будут уже принимать какие-то решения промежуточные. Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению», — уверяет Стремоусов.



По его словам, «следующим этапом будут выборы» на оккупированной территории Херсонской области. По поводу сроков проведения «референдума» он заявил, что «впереди еще много работы».