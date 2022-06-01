В Госдуме заявили, что «референдум» о присоединении «Л-ДНР» и Херсонщины к России может пройти уже в июле

«Референдум» о присоединении оккупированных территорий Донецкой, Луганской и Херсонской областей в состав России может состояться одновременно уже в июле. Об этом заявил глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает «РИА Новости».



«Не исключаю, что это может произойти уже в июле, не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично. Рассчитываю, что это может произойти уже в июле», — сообщил Слуцкий.



По его словам, у России хватит на это ресурсов.