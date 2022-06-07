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Оккупанты намерены захватить Запорожье

07 июня 2022, 15:40

Оккупанты намерены захватить Запорожье

Оккупанты намерены захватить Запорожье, после чего провести «референдум» о присоединении украинского региона — Запорожской области — к РФ. Об этом заявил так называемый «замглавы военно-гражданской администрации» Артем Шарлай, передает российское агентство «РИА Новости».

Как уверяет Шарлай, идея «референдума» обсуждается «на уровне концепции, как и когда проводить». По его словам, оккупанты захватили примерно 70% области. Но при этом половина населения области проживает в самом городе Запорожье.

«Я считаю, что имеет смысл пока подождать», — заявил «чиновник».

Он утверждает, что «референдум» нужно провести, когда оккупанты захватят Запорожье со всеми жителями, полностью всю область. Без этого условия «референдум» Шарлай считает «нецелесообразным».

Напомним, на захваченной оккупантами территории Херсонской области собираются провести «референдум» о вхождении украинского региона в состав России. 

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