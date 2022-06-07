«Люди меняют мнение»: Из Лисичанска эвакуированы 16 человек

Из Лисичанска удалось эвакуировать 16 человек. Они уже в безопасности. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, эвакуацию проводила полиция.



Гайдай напомнил, что в последние недели город находится под постоянным плотным огнем оккупантов. Они дистанционно уничтожают город.



«Почти каждый день по Лисичанску бьют из авиации. Все коммуникации в городе отсутствуют. Из-за обстрелов люди вынуждены постоянно находиться в укрытиях. "Опыт" Северодонецка пугает, и люди меняют свое мнение. "Пересидеть" — это играть с судьбой. Так что все больше жителей настроены выезжать», — сообщил глава области.



Он также добавил, что в Лисичанск завезены гуманитарные грузы.