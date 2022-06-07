С территории Луганской области сегодня эвакуировали 56 жителей

Несмотря на обстрелы, с территории Луганской области вывезли 56 мирных жителей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Вокруг Горского все горит. Тяжелее всего в Тошковке и Золотом. Эвакуированы из громады 12 человек, из них двое маломобильных, также в населенные пункты завезена гуманитарная помощь», — написал Гайдай в своем телеграм-канале.



Он отметил, что в Лисичанске продолжаются обстрелы.



«Кроме 16 человек, которых вывезли полицейские, добавилось еще 28, которым помогли эвакуироваться военные», — уточнил глава области.



По его словам, всего за сегодня из области эвакуировано 56 жителей.