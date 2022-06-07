Глава «ВГА» оккупированного Мелитополя заявила о подготовке «референдума» о присоединении к России

В оккупированном Мелитополе началась подготовка к «референдуму» о присоединении к России. Об этом заявила во вторник глава подконтрольной россиянам «военно-гражданской администрации» города Галина Данильченко, передает «Интерфакс».



Она выступила с таким заявлением после визита в Мелитополь первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.



«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией — Российская Федерация здесь теперь навсегда. И мы теперь начинаем готовиться к референдуму», — сказала Данильченко.