ВСУ отбросили россиян под Северодонецком — сводка Генштаба

Попытки российских войск штурмовать на Донбассе Славянск и Севеверодонецк успехов не имели. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что украинские военные успешно сдерживают оккупантов, штурмующих Северодонецк, боевые действия в городе продолжаются. Наступление противника в районе Тошковки успеха не имело. Оккупанты также пытались продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но бойцы ВСУ их отбросили.



На Славянском направлении противник ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для недопущения проведения контрнаступления украинских войск производит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.



На Бахмутском направлении противник увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Вел обстрелы позиций украинских подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52. В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, противник отошел на ранее занимаемые позиции.



На Лиманском направлении противник предпринял безуспешную попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок и отошел.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий украинских войск и недопущения переброски резервов Сил обороны на другие направления противник вел интенсивные обстрелы в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Россияне нанесли авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный - по Курахово.



На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Кульбакино, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Тополиное.



На Бессарабском направлении без существенных перемен.



На Харьковском направлении основные усилия россияне сосредоточивают на удержании занятых рубежей. В целях недопущения продвижения украинских войск продолжают минирование местности.



На Северском направлении подразделения противника продолжают демонстрационные мероприятия для сковывания действий подразделений Сил обороны.



На Волынском и Полесском направлениях в вооруженных силах республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.



За прошедшие сутки ВСУ на Донецком и Луганском направлениях отбили 11 атак, уничтожили 3 танка, 5 артиллерийских систем, 2 боевые бронированные машины, 13 единиц автомобильной техники и 3 склада с боеприпасами противника.



Отмечается, что личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106 и 76 воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях возвращают из Луганской области на территорию России.