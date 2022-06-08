Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области, ранены мирные жители — полиция

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция

В Донецкой области за сутки войсками России разрушено или повреждено 43 гражданских объекта, ранения получили местные жители. Об этом сообщает полиция региона.



Полицейскими зафиксировано 11 ударов российской армии от которых пострадали 31 жилой дом, школа, детский сад, предприятие, админздание, общежитие, линия электропередач и т.д. Били россияне по населенным пунктам – Авдеевка, Курахово, Славянск, Торецк, Очеретино, Ласточкино, Нью-Йорк.



Обстрелы велись, по данным полиции, из ракетных установок, артиллерии, танков, РСЗО «Град».

Полицейские собрали доказательства военных преступлений РФ, совместно с СБУ открыты уголовные производства по ст.438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что попытки российских войск штурмовать на Донбассе Славянск и Севеверодонецк успехов не имели, а также о том, что россияне нанесли авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный - по Курахово.