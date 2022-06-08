«ДНР» назначит нового «премьера»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин внес на утверждение «народного совета» кандидатуру нового «председателя правительства». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.



До настоящего времени «правительство ДНР» возглавлял Александр Ананченко.



«Предложил Александру Евгеньевичу [Ананченко] возглавить развитие госсектора. Кандидатура на должность председателя правительства сегодня мною внесена в народный совет ДНР», — говорится в сообщении.



Кто станет новым главой «правительства», Пушилин не сказал.

В октябре 2018 года появилась в «ДНР» должность «премьер-министра», которым стал Александр Ананченко. Ранее он был советником руководителя фирмы «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко.



«Внешторгсервис» долгое время являлся фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.



18 апреля 2019 года руководитель «Внешторгсервиса», гражданин России Владимир Пашков стал заместителем Ананченко в «правительстве».



Пушилин также передал топливные предприятия группировки «ДНР» «РТК» и «Донтопливо» в управление Ананченко.