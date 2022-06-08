Оккупанты убили еще четырех мирных жителей Донетчины

Сегодня, 8 июня в результате российских обстрелов погибли 4 мирных жителя Донецкой области. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.



Позже в своем телеграм-канале он уточнил, что три человека умерли в Курахово и один в Авдеевке. Еще 11 гражданских сегодня получили ранения.



Кириленко отметил, что ситуация в Донецкой области остается стабильно сложной. Линия фронта под постоянными обстрелами.



По его словам, вечером произошел обстрел в Кураховской объединенной территориальной громаде.



Глава ОВА призвал местных жителей эвакуироваться, чтобы Вооруженные силы Украины могли более эффективно выстраивать оборону перед наступлением российских войск.



Кириленко также рассказал, что в Мариуполе катастрофическая эпидемиологическая ситуация из-за разрушения водопроводных сетей, канализации и водоснабжения.