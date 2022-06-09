Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Мариуполе сносят дома, не доставая из-под завалов тела погибших, утверждает Андрющенко

09 июня 2022, 12:39

В Мариуполе сносят дома, не доставая из-под завалов тела погибших, утверждает Андрющенко

Российские оккупанты сносят разбитые снарядами дома в Мариуполе, отказываясь искать тела погибших под завалами. Об этом заявилсоветник легитимного мэра города Петр Андрющенко.

Он отметил, что подобные факты были зафиксированы в наиболее пострадавшем от обстрелов российскими «Градами» Левобережном районе города, на улицах Московская и Владимирская. Андрющенко отмечает, что у жильцы этого района были отрезаны от возможности выехать в условно безопасный центр Мариуполя в конце февраля начале марта.

«Сколько мариупольцев погибло до сих пор под этими завалами - мы уже не узнаем никогда. Вместе с мусором они будут похоронены на Левобережном мусоросборном полигоне», - написал он.

Ранее Андрющенко писал, что по 50-100 тел погибших находят под каждыми двумя из пяти многоэтажек при разборе завалов города, больше всего тел достают из подвалов хрущевок.

Еще по теме

Места
Мариуполь
Люди
Петр Андрющенко
Прочее
Война обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:06
Новый «премьер ДНР» заявил, что «интеграция с Россией уже началась»
12:39
В Мариуполе сносят дома, не доставая из-под завалов тела погибших, утверждает Андрющенко
12:34
В «правительство ЛНР» тоже назначили россиянина
11:59
В оккупированной Кадиевке сгорел стадион, где была база ЧВК «Вагнера»
11:02
Российский банк, гостиница и «поздравительные» билборды: Как сегодня выглядит Луганск, показал местный житель
09:39
«ДНР»: В захваченном Лимане погибли два человека
09:17
«ЛНР»: В результате обстрела Стаханова погибли не менее трех человек (обновлено)
08:38
В «администрации» Пушилина и у нового «премьера ДНР» появились заместители из России
00:06
Взрывы в Бахмуте и Донецке, «Конти» останавливает работу. Дайджест НД за день ►
22:32
«Замминистра молодежи, спорта и туризма ДНР» назначен функционер «Единой России» из Омска
22:20
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
21:28
Новым «премьером» «ДНР» назначен россиянин
19:58
Пушилин уволил «правительство ДНР» в разгар войны на Донбассе
18:15
«ДНР» назначит нового «премьера»
15:15
Центр Донецка попал под обстрел
все новости
15:14
Польша передала Украине оружия на 2 млрд долларов
14:11
ЕС выделяет дополнительные 205 млн евро гуманитарной помощи Украине
13:28
В Минобороны озвучили ежедневные потери в рядах ВСУ
13:06
Новый «премьер ДНР» заявил, что «интеграция с Россией уже началась»
12:44
Обстрелы войсками РФ Курахово унесли жизнь троих местных жителей
12:39
В Мариуполе сносят дома, не доставая из-под завалов тела погибших, утверждает Андрющенко
12:35
В результате артобстрела школы в Бахмуте ранены два человека
12:34
В «правительство ЛНР» тоже назначили россиянина
12:10
В рамках последнего обмена в Киев привезли 58 тел погибших из «Азовстали»
11:59
В оккупированной Кадиевке сгорел стадион, где была база ЧВК «Вагнера»
11:42
«ДНР»: Святогорск «зачищает» ЧВК «Вагнера»
11:21
Британская разведка: Россия активизировала усилия в продвижении к югу от Изюма
11:02
Российский банк, гостиница и «поздравительные» билборды: Как сегодня выглядит Луганск, показал местный житель
10:59
В Северодонецке под мощный обстрел попали цеха химзавода «Азот». Бомбоубежище уцелело
10:45
Российская армия обстреляла ракетами Донецкую область, есть погибшие и разрушения
все новости
ВИДЕО
Новый «премьер ДНР» заявил, что «интеграция с Россией уже началась»
09 июня, 13:06
Взрывы в Бахмуте и Донецке, «Конти» останавливает работу. Дайджест НД за день ►
09 июня, 00:06
Центр Донецка попал под обстрел
08 июня, 15:15

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция