В Мариуполе сносят дома, не доставая из-под завалов тела погибших, утверждает Андрющенко

Российские оккупанты сносят разбитые снарядами дома в Мариуполе, отказываясь искать тела погибших под завалами. Об этом заявилсоветник легитимного мэра города Петр Андрющенко.



Он отметил, что подобные факты были зафиксированы в наиболее пострадавшем от обстрелов российскими «Градами» Левобережном районе города, на улицах Московская и Владимирская. Андрющенко отмечает, что у жильцы этого района были отрезаны от возможности выехать в условно безопасный центр Мариуполя в конце февраля начале марта.



«Сколько мариупольцев погибло до сих пор под этими завалами - мы уже не узнаем никогда. Вместе с мусором они будут похоронены на Левобережном мусоросборном полигоне», - написал он.



Ранее Андрющенко писал, что по 50-100 тел погибших находят под каждыми двумя из пяти многоэтажек при разборе завалов города, больше всего тел достают из подвалов хрущевок.