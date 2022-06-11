«Осужденные» в Донецке трое иностранцев будут обменяны, считает Верещук

«Осужденные» группировкой «ДНР» в Донецке трое иностранцев будут обменяны. Такое мнение высказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«Во временно оккупированном Донецке фиктивный суд террористов вынес "приговор" трем военнослужащим Вооруженных сил Украины: Эйдену Аслину, Шону Пиннеру, Саадуну Брагиму. Они иностранцы, но от этого не перестают быть украинскими военнослужащими», — отметила Верещук.



По ее словам, «организаторы» прекрасно понимают «юридическую ничтожность их судилища». И их цель — угрозы и террор.



«Впрочем, мне что-то подсказывает, что, в конце концов, так или иначе, рано или поздно, эти трое военнослужащих будут обменяны (или иным образом попадут домой)», — подчеркнула министр.



Она также отметила, что члены группировки «хорошо понимают, к каким неисправимым последствиям для них и для россиян могут привести их ошибочные действия в отношении этих троих наших военнослужащих».

9 июня «суд» пророссийской группировки «ДНР» «приговорил» к смертной казни гражданина Марокко Брахима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера по обвинению в «боевых действиях на стороне Украины». На это решение отреагировала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, также «серьезную обеспокоенность» выразил госсекретарь США Этони Блинкен.