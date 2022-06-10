Генпрокурор Украины отреагировала на решение «ДНР» казнить иностранцев

Украиной начато досудебное расследование по факту вынесения смертного приговора нелегитимным «судом» группировки «ДНР» британцам Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Брагиму Саадуну, которые защищали Мариуполь на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.



Она заявила, что все, кто причастен к этому приговору, должны быть привлечены к ответственности и напомнила о Женевской конвенции, согласно которой военнопленные британцы и марокканец не могут быть привлечены к ответственности за участие в военных действиях.



«Ни один военнопленный не может быть осужден без возможности защиты и без помощи квалифицированного адвоката или защитника. Это основополагающий принцип права на справедливый суд, действующий как в мирное, так и в военное время. Более того, в современном европейском пространстве смертная казнь рассматривается как неприемлемая форма наказания, несовместимая с основными правами», - отметила Венедиктова.



По ее словам, «фальшивый приговор Эйдену Эйслину, Шону Пиннеру и Брагиму Саадуну – это ничто иное, как нарушение и издевательство над предусмотренными международным гуманитарным правом и международным правом прав человека обязательствами России как оккупационного государства».



РФ, как говорит Венедиктова, еще раз демонстрирует свою отрешенность от системы, основанной на правилах, и вопиюще пренебрегает основой верховенства права.



Украина же, по ее словам, примет все необходимые меры для того, чтобы все, кто был причастен к этим противоправным действиям, были привлечены к ответственности.

9 июня «суд ДНР» приговорил троих иностранцев к смертной казни по обвинению в «боевых действиях на стороне Украины».