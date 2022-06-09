«ДНР» «приговорила» к смертной казни троих иностранцев, их собираются расстрелять

Так называемый «суд ДНР» «приговорил» троих иностранцев к смертной казни. Их обвинили в «боевых действиях на стороне Украины». Об этом сообщает российское агентство «РИА Новости».



«Приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют», — отмечает издание.



Глава «судебной коллегии» сообщил, что «осужденные могут обжаловать решение в течение месяца».

Напомним, Шон Пинэр и Эндрю Хилл из Великобритании и подданный королевства Марокко Садун Брагим якобы были взяты в плен в ходе боестолкновений весной 2022 года.