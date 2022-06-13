«ДНР»: Четыре человека ранены обстрелами в Киевском районе Донецка

В Киевском районе Донецка в результате последних обстрелов ранены четыре человека. Об этом заявил глава «администрации» района при группировке «ДНР» Валентин Левченко.



«В результате последних обстрелов ранены четыре мирных жителя», — сказал он «ДАН».



Сегодня вечером под обстрел попала пожарная часть в Киевском районе.



Также в соцсетях выложили фото и видео, на котором виден столб дыма в Киевском районе.



В «СЦКК ДНР» заявили, что по городу было выпущено 80 снарядов из реактивных систем задпового огня «Град». Очевидцы засняли застрявшие в земле снаряды на «Ветке» в Киевском районе.



Также сообщается об ударах из артиллерии 155 мм.

Сегодня Донецк находится по обстрелами весь день.



Днем под обстрел попал Майский рынок в Буденновском районе города. Как минимум трое жителей погибли, включая 11-летнего мальчика и его мамы, пострадали 13 человек.



Также разрушения зафиксированы в Куйбышевском районе.