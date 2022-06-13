Пушилин после обстрела Донецка сообщил о помощи РФ

Российские силы задействуют дополнительные военные ресурсы для помощи группировке «ДНР». Об этом сегодня вечером заявил глава «ДНР» Денис Пушилин, комментируя обстрел Донецка и других подконтрольных ему территорий.



По словам Пушилина, «используются запрещенные методы ведения войны, обстреливаются спальные и центральные районы Донецка, также под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты».



«В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — заявил он.



Пушилин также призвал местных жителей оставаться в безопасных местах не оставлять без присмотра детей.



Кроме того, он сообщил, что «министерствам и ведомствам «рекомендовано задействовать на рабочих местах минимальное количество людей, а основной персонал необходимо перевести на дистанционный режим работы».

Сегодня вечером за два часа по Донецку выпустили более 300 снарядов, заявили в «СЦКК ДНР». Там добавили, что «такого беспрецедентного по мощности, плотности и продолжительности огневого налета» не было за все время конфликта.