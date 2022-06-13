Донецк подвергся самому мощному обстрелу за время конфликта, заявили в «ДНР»

Обстрел Донецка вечером 13 июня. Фото: «СЦКК ДНР»

За два часа по Донецку сегодня вечером выпустили более 300 снарядов. Об этом заявили в «СЦКК ДНР».



Там добавили, что «такого беспрецедентного по мощности, плотности и продолжительности огневого налета» не было за все время конфликта.



Отмечается, что наиболее массированному удару подвергаются Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский районы — запад, север и центр города. Огонь по ним ведется из РСЗО БМ-21 «Град», РСЗО «Ураган», артиллерийских систем калибром 155 и 152 мм.



Боевики «ДНР» обвини в обстреле Вооруженные силы Украины. В украинском штабе Объединенных сил ситуацию не комментировали.



В целом украинская сторона отрицает, что наносит удары по жилым кварталам Донецка.

Сегодня по Донецку наносились удары в течение всего дня.



Днем под обстрел попал Майский рынок в Буденновском районе города. Как минимум трое жителей погибли, включая 11-летнего мальчика и его мамы, пострадали 13 человек.



Также разрушения зафиксированы в Куйбышевском районе. О четырех раненых сообщалось в Киевском районе.