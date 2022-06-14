В Добропольской громаде из-за обстрела российских войск погиб человек

В результате ночного удара армией РФ по Добропольской громады погиб один мужчина, также были разрушены три дома. Об этом сообщил начальник 19-й ГПРЗ главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Валерий Орлов.



По предварительной информации, по территории Добропольской громады был нанесен авиаудар.



Отмечается также, что в нескольких десятках домов из-за взрыва вылетели окна, двери и была разрушена кровля. На месте происшествия продолжают работать спасатели, пиротехническая служба, полицейские.

Ранее мэр Покровска Руслан Требушкин сообщал об обстреле Добропольской громады.