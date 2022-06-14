В бомбоубежищах на химзаводе «Азот» остаются более 500 человек. Эвакуация невозможна

В бомбоубежищах на химзаводе «Азот» в Северодонецке остаются более 500 человек. Их эвакуация на сегодня невозможна. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.



Стрюк отметил, что, по состоянию на утро 14 июня, определенные запасы еды в бомбоубежищах «Азота» созданы. Там еще остаются 540-560 человек. Россияне продолжают уничтожать завод.



По словам главы ВГА, разрушены три моста, но пути сообщения с городом существуют.



Рассказывая о ситуации с безопасностью в Северодонецке сегодня днем, Стрюк подчеркнул, что эвакуацию людей из «Азота» провести невозможно. Сейчас продолжаются подготовительные мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации гражданских.



Украинские военные защищают город, по возможности продвигаются вперед. Россияне, отметил глава ВГА, уничтожают окрестные села на юге Северодонецка. ВСУ периодически выбивают противника, не позволяя захватить эти населенные пункты.