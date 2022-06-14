В Северодонецке россияне уничтожают химзавод «Азот» и многоэтажки

Последствия обстрелов Луганской области. Фото: ОВА

В Северодонецке ситуация крайне обострена. Российские силы уничтожают многоэтажки и химзавод «Азот». Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Штурм города продолжается уже которые сутки подряд. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности. У нас есть еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота» и "Стеклопластика". Разрушены мост, помещения областной ГСЧС, обстрелянные близлежащие поселки Синецкий и Павлоград», — проинформировал Гайдай.



По словам главы области, каждый день становится известно о погибших, к телам из-за плотности обстрелов трудно добраться. Сильно повреждены многоэтажки в старых районах Северодонецка.



«Некоторые из них российская армия расстреливала так, чтобы снести до самого фундамента. Впрочем, наступление в районе Метелкино им не удалось», — сообщил Гайдай.



Глава ОВА отметил, что активные боевые действия 13 июня также имели место на направлениях Тошковка — Устиновка, Орехово — Золотое, Камышеваха — Врубовка, Васильевка — Белогоровка, Нырково — Николаевка. Из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке — 11, в Лисичанске — семь, в Горском — два.



«Раненая женщина из Новодружеска госпитализирована в больницу другого региона. На усиление врага подошли еще две батальонные тактические группы. Россияне пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское», — перечислил руководитель ОВА.

Сейчас Россия контролирует 70-80% Северодонецка, отм https://novosti.dn.ua/news/325270-razrusheny-vse-mosty-kotorye-vedut-v-severodonetskечал Гайдай. Украинские войска сохраняют контроль над промзоной завода «Азот».



Украина ведет переговоры об эвакуации из Северодонецка людей, которая находятся на «Азоте». В помещениях предприятия находится 500 жителей Северодонецка, из них 40 — дети.